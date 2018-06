Mazoutspoor 08 juni 2018

Deerlijk





De brandweerposten van Deerlijk en Zwevegem waren gisternamiddag enkele uren in de weer met het opkuisen van een mazoutspoor. Dat was enkele kilometers lang en strekte zich uit van het Deerlijkse centrum tot aan de Kanaalweg in Zwevegem. (LSI)