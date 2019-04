Mazoutspoor op Statiewijk zorgt even voor verkeershinder LSI

07 april 2019

14u01

De brandweer van de zone Fluvia was zondagvoormiddag een tijdlang in de weer om op de Statiewijk in Deerlijk een mazoutspoor op te ruimen. Het spoor startte in de Stationsstraat vlakbij de N36 en strekte zich uit richting Statiewijk. De brandweer zorgde er met een sproeiwagen voor dat het mazoutspoor met detergent te lijf kon worden gegaan. Dat zorgde rond 11u wel even voor een file op de Statiewijk. Wie of wat het mazoutspoor veroorzaakte, was niet onmiddellijk duidelijk.