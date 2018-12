Mazoutgeur irriteert buurt in de Olekenbosstraat

13 december 2018

De brandweer rukte woensdagavond uit naar de Olekenbosstraat in Deerlijk. Op de grens met Vichte was een indringende geur van mazout opgemerkt aan een woning die al een tijdje leeg staat. Het was iemand die het huis betrad die de hulpdiensten alarmeerde. De blussers slaagden erin de geurhinder grotendeels weg te werken, dankzij een combinatie van een speciale vloeistof en schuim die in de riolering werd geloosd. Het vermoeden bestond immers dat de indringende geur via een afvoerleiding het huis was binnengedrongen. De interventie van de brandweer lokte enkele kijklustigen naar buiten, ondanks de bijtende kou.