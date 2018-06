Maurice Bekaert op lijst Open Vld 14 juni 2018

Maurice Bekaert is tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor Open Vld. Hij pleit onder meer voor meer aandacht voor eenzaamheid bij ouderen en voor gezond boerenverstand bij het aanpakken van dossiers.





Maurice Bekaert (61) baatte samen met zijn vrouw Marleen Deblock 35 jaar lang de groente- en fruitwinkel Gaverdal uit in de Stationsstraat. Hij stond gedurende 42 jaar op de markten in deze regio (Kortrijk, Zwevegem, Kuurne, Harelbeke, Waregem, Vichte, Ieper) en was trekker en een van de vier oprichters van de supportersclub van Stijn Devolder. Hij was ook twaalf jaar bestuurslid bij voetbalclub Groene Duivels Ingooigem en is al jarenlang actief (bestuurs-)lid van Unizo. (DRD)