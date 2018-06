Marie-Rose De Cabooter op de Kunstmuur 12 juni 2018

Op de Kunstmuur in d'Iefte loopt momenteel een tentoonstelling met werken van Marie-Rose Decabooter. Ze is van jongs af aan bezig met tekenen en schilderen. Op haar 33ste startte ze een opleiding aan de kunstacademie in Harelbeke. "Ik volgde er twee jaar les, leerde er veel bij en had meteen de smaak te pakken. Ik schreef me daarna in bij de Sint-Lucas Kunstkring in Waregem. Ik schilder het liefst figuren, soms losjes of gedetailleerd." Wie het werk van de vrouw wil bewonderen, kan dat nog tot 15 juni in d'Iefte.





(DRD)