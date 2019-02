Marc Vergote stelt 25ste (en laatste?) jaarboek voor Joyce Mesdag

05 februari 2019

15u19 0

Persfotograaf Marc Vergote (71) pakt uit met zijn 25ste jaarboek van Deerlijk, een boek waarin hij met honderden foto’s terugblikt op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar in zijn gemeente. Dat gaat van huwelijksverjaardagen en wijkfeesten tot kermissen en jarige verenigingen. “Ik ga sowieso al overal naartoe als persfotograaf”, zegt Marc. “In december verzamel ik al mijn foto’s van het voorbije jaar, om daaruit een selectie te maken. Op drie intense weken tijd maak ik de puzzel van het jaarboek van dat jaar. Er worden er elk jaar gemakkelijk enkele honderden verkocht. Ik doe het vooral omdat de mensen ernaar vragen. Dit wordt normaal mijn allerlaatste jaarboek. Ik ben al een dagje ouder, en het is toch elk jaar vrij zwaar om dat jaarboek in elkaar te steken. Maar ik ken mezelf, ik sluit het niet helemaal uit. Als de mensen er toch naar vragen, en ik krijg er eind dit jaar toch weer zin in…” De jaarboeken zijn onder meer verkrijgbaar in alle dagbladhandels in Deerlijk.