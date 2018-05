Marc Vergote is laureaat van de Blauwe Pluim 2017 29 mei 2018

02u30 0

Marc Vergote (70) is de laureaat van de Blauwe Pluim 2017, een initiatief van Open Vld Deerlijk in samenwerking met de Deerlijkse journalisten. Marc Vergote (vijfde van links op de foto) was directeur van de gemeentelijke jongensschool en later van De Beuk. Marc is fotograaf en brengt Deerlijk in beeld met liefde en warmte voor de mensen. Hij schreef 24 jaarboeken bijeen over Deerlijk, is secretaris en penningmeester van het Davidsfonds en is persmedewerker voor verschillende media, waaronder Het Laatste Nieuws. De vier andere genomineerden waren zanger, presentator en acteur Niels Destadsbader, Jan Dhaluin (manusje-van-alles van het René De Clercq Genootschap), chocolatier Hannes D'heedene voor het behalen van het authenticiteitslabel 'Handmade in Belgium' en Carine Vermoere-Vereecke, de bezielster van voetbalclub Deerlijk Sport.





(DRD)