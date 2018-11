Marc Vanwijnsberghe weet wat 'Doorbijten' is 30 november 2018

02u26 0 Deerlijk Marc Vanwijnsberghe heeft een boek geschreven met de titel 'Doorbijten'. De lijvige publicatie bevat autobiografische elementen en is doorspekt met humor en fantasie.

Marc Vanwijnsberghe werd in 1941 geboren in Deerlijk en woont al geruime tijd in Rumbeke. "Ik was amper vier jaar toen het noodlot toeslag. Ik verloor mijn beide ouders kort na elkaar door een ziekte. Samen met mijn drie broers en vier zussen moesten we in armtierige omstandigheden proberen te overleven. Mijn jeugdjaren heb ik beleefd op een klein boerderijtje in Deerlijk, waar ik mooie en minder mooie momenten heb gekend. Ik heb er vaak over verteld aan familie en vrienden. Zij hebben mij aangespoord om die ervaringen en belevenissen neer te schrijven. Dat resulteerde in een boek van 473 pagina's. Daarin is ook een vijftigtal bijhorende foto's verwerkt. Ik heb er met veel liefde aan geschreven maar het zal mijn enige levenswerk zijn."





Het boek is chronologisch opgebouwd. "Eerst komen mijn kinder- en jeugdjaren aan bod, daarna volgt de periode van mijn middelbare en hogere studies en de tijd dat ik 'te vrijen' ging en trouwde met Kris Lapere. Voor heel wat 65-plussers zullen er ongetwijfeld veel herkenbare situaties in zitten uit hun eigen jeugd. In het boek heb ik ook tal van West-Vlaamse woorden en uitdrukkingen gebruikt, die cursief afgedrukt zijn. Die geven een genietbare, volkse en nostalgische toets aan het boek." (DRD)