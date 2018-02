Marc schrijft voorlaatste jaarboek 07 februari 2018

Het jaarboek 2017 is zopas van de persen gerold. De publicatie geeft een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het voorbije jaar in Deerlijk. Het jaarboek werd geschreven door Marc Vergote en gedrukt en uitgegeven door Marnix Van Heule van iDdruk in Vichte. "Het jaarboek van 2018 wordt mijn laatste", stelt Marc Vergote. "25 is een mooi getal om te eindigen." Het jaarboek 2017 (kostprijs 10 euro) is te koop in Tuincentrum Kemseke en dagbladhandel Bib, boekhandel Etiket en Supermarkt Spar in Sint-Lodewijk, slagerij Hoste (Belgiek), Voeding Kathy en slagerij Soetaert (Molenhoek) en Carl De Donder (Statiewijk).





(DRD)