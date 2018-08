Marc schrijft autobiografie 24 augustus 2018

Marc Vanwijnsberghe (77) uit Rumbeke heeft zijn eigen levensloop neergepend in het boek 'Doorbijten'. Op amper 4-jarige leeftijd verloor Marc beide ouders en samen met zijn drie broers en vier zussen was hij aangewezen op overleven.





In Deerlijk, waar het gezin woonde, spraken ze over de wezen Vanwijnsberghe. Zes maanden lang werkte Marc aan zijn chronologisch neergeschreven levensverhaal, doorspekt met een lach en een traan. Het boek telt 473 pagina's en 50 foto's uit het familiealbum.





Het kost 24 euro en is te bestellen via marc.vanwijnsberghe@skynet.be. (CDR)