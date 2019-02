Marble Sounds komt naar Uzien in Deerlijk Joyce Mesdag

14 februari 2019

16u53 0

De drijvende krachten achter Uzien, de nieuwe eventlocatie in Deerlijk, wisten de groep Marble Sounds te strikken voor een concert op zaterdag 9 maart

Het leegstaande fabriekspand van de spiegelfabrikant Deknudt Decora doet sinds juni dienst als evenementenhal. De familie Deknudt deed de nodige investeringen om van het pand de nieuwste ontmoetingsplek te maken van Deerlijk. Elke vrijdag is er de Lokaalmarkt (een overdekte markt met bar en kinderspeelhoek), de eerste donderdag van de maand wordt er café gehouden, verenigingen kunnen de zaal huren om te repeteren of te vergaderen, particulieren kunnen de hal gebruiken als babyborrellocatie, enz. “We willen eigenlijk de mensen bij elkaar brengen”, zegt Pieter Deknudt. “En voor wat leven in de Deerlijkse brouwerij zorgen. We slagen daar toch aardig in, de voorbije maanden viel tal van uiteenlopende activiteiten te beleven hier.”

Het is de bedoeling dat er in het fabriekspand, dat door al wie er nog gewerkt heeft de ‘boogloods’ wordt genoemd, ook concerten georganiseerd worden. “We hebben daar bij de verbouwingen rekening mee gehouden”, zegt Deknudt. “De akoestiek is hier super. Binnenkort wordt onze kwaliteitsvolle installatie geleverd, we zijn klaar voor ons eerste concert.”

En daar wisten de drijvende krachten achter Uzien de band Marble Sounds voor te strikken, bekend van de hit ‘Leave a light on’. “Een grote naam toch wel”, zegt De Knudt. “Twee jaar geleden mocht de band nog Pukkelpop afsluiten. Het is een hele toegankelijke band, dat verschillende generaties aanspreekt. Een ideale naam voor in Uzien.” De kostprijs? 12 euro in voorverkoop, 17 aan de deur. studenten betalen 6 euro in voorverkoop en 10 aan de deur. “We willen onze concerten graag laagdrempelig houden”, zegt Tim Algoet. “Zodat de mensen de weg vinden naar Uzien. Het is dan ook een prachtlocatie, zoveel concertzalen waar artiesten voor 1000 personen kunnen spelen, vind je immers niet in de buurt. Wij willen geen winst maken, we willen gewoon de mensen van Deerlijk toffe optredens kunnen bieden.”

Meer info vind je op www.uzien.be.