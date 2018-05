Mannen van CCS zetten al 15 jaar de koksmuts op 25 mei 2018

02u35 0

De Circle Culinair Sellewie (CCS) is 15 jaar jong. "We zijn met enkele mannen gestart met het organiseren van kooklessen in de toenmalige Gilde, nu het Buurthuis Sint-Lodewijk", verduidelijkt Yves Verschuere (zesde van links bovenaan). "We komen zes keer per jaar samen, telkens op de laatste dinsdag van de maanden november tot april. Als apotheose van het seizoen koken we voor onze partner. Met eendenborst, champignons en koolrabi op het menu wordt het een feestelijke afsluiter."





(DRD)