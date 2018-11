Man wordt onwel en botst 28 november 2018



In het centrum van Sint-Lodewijk (Deerlijk) gebeurde gisteravond rond half zes een ongeval. De bestuurder van een bestelwagen die in de Kapelstraat reed, werd volgens getuigen onwel en verloor daardoor de controle over het stuur. Ter hoogte van het koffiehuis 'Mokka en Meer' botste hij tegen een Toyota die uit de Ommegangstraat kwam gereden. De klap was niet zo zwaar. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurder van de bestelwagen te evacueren. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Door het ongeval was de Kapelstraat korte tijd afgesloten voor het verkeer. (VHS)