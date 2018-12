Man riskeert celstraf voor diefstal 65.000 euro als winkelverantwoordelijke AHK

Een 39-jarige man uit Deerlijk moest zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij 65.000 euro zou hebben gestolen als winkelverantwoordelijke. R. P. werkte in 2016 en 2017 als filiaalverantwoordelijke voor het verfbedrijf bvba Vanac Colors. Toen medewerkers plots onraad roken, begon het bedrijf een onderzoek. Ze stelden vast dat op één dag 295 euro te weinig bij de inkomsten zat, R. P. kon daar geen verklaring voor geven. Toen het bedrijf de inkomsten verder onderzocht bleek in 2017 22.000 euro te kort aan inkomsten, in 2016 kwam het bedrijf zelfs aan een tekort van 43.000 euro. Volgens de man werden met de inkomsten ook werken aan het filiaal en sponsoring betaald. “Het is niet bewezen dat het tekort door mijn cliënt werd weggenomen”, pleitte zijn advocaat. De man gaf wel toe één keer 1.500 euro uit de kassa te hebben gehaald om een reis mee te betalen. “Maar ik zou dat terugbetalen”, verdedigde hij zich. Naast de celstraf riskeert de man ook een geldboete van 1.600 euro. Vonnis op negen januari.