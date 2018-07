Man in levensgevaar na crash van brug AUTO BOTST TEGEN VANGRAIL EN BELANDT VIJF METER LAGER HANS VERBEKE

02u46 0 Deerlijk Drama gisteravond in Deerlijk. Een Audi A3 die op de E17 in de richting van Kortrijk reed, knalde om nog onbekende reden tegen de vangrail, net op de brug boven de Stationsstraat. De vangrail fungeerde als springschans voor het voertuig, dat over de reling van de brug vloog en vijf meter lager op het wegdek terechtkwam. De bestuurder verkeerde gisteravond, voor zover bekend, in levensgevaar.

Johan Ysenbaert (59) uit de Stationsstraat in Deerlijk genoot gisteravond van het warme zomerweer op zijn terras. De man woont op enkele tientallen meter van de snelwegbrug. "Ik was naar de vrachtwagens aan het kijken die op de E17 voorbijreden, zoals zo dikwijls", doet de man zijn verhaal. "Plots hoorde ik een snerpend geluid, ik kreeg er kippenvel van. Eerst zag ik niks maar geen seconde later zag ik op de brug een wagen zwaar tegen de vangrail botsen, omhoog wippen, over de reling van de brug vliegen en vervolgens met een enorme plof vijf meter lager op de Stationsstraat vallen." Een jonge vrouw die net van onder de brug kwam gereden, zag in haar achteruitkijkspiegel de Audi A3 vallen. Ook twee fietsers die net nog onder de brug waren, ontsnapten aan erger. Dries Vandenbroucke (27), die ook in de Stationsstraat woont, was op een zucht naar huis toen hij voor zich plots de wagen zag liggen, op z'n dak. "Het ongeval was nog maar net gebeurd", zegt de man, die onmiddellijk stopte. "Samen met enkele andere mensen heb ik de bestuurder uit het wrak gehaald. Dat lukte vrij aardig. Of we daar goed aan gedaan hebben? Ik weet het niet. Op zo'n moment handel je instinctief. Maar de auto was nogal fel aan het roken. Dan twijfel je niet, denk ik."





Brokstukken

De bestuurder was min of meer nog bij bewustzijn. "Maar het was duidelijk dat hij er erg aan toe was. Door hem tegen het hoofd te tikken, probeerden we te verhinderen dat hij het bewustzijn zou verliezen. Toch gebeurde dat." Dries spoot net als enkele andere bestuurders zijn brandblusapparaat leeg op de rokende wagen. De ravage na het ongeval was groot, ook op de E17 waar de brokstukken verspreid lagen over de drie rijstroken. Omdat gevreesd werd dat het slachtoffer niet alleen in de wagen zat, liet de politie enkele speurhonden komen, om de brandweer te helpen de omgeving te doorzoeken. Er werd echter niemand meer gevonden. Door het ongeval was de Stationsstraat urenlang afgesloten voor alle verkeer. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te ontrafelen.