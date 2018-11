Makers staan centraal tijdens eerste Lokaal Boetiek 15 november 2018

02u27 0 Deerlijk In de eventhal Uzien vindt nu zondag van 10 tot 17 uur de eerste uitgave plaats van Lokaal Boetiek.

Een beurs waar je rechtstreeks van Belgische makers koopt en die daarna nog te gast is in Roeselare en Aalst. Lokaal Boetiek is een organisatie van de vzw Lokaal, bekend van Lokaalmarkt, een wekelijkse boerenmarkt met bar en kinderatelier.





"We brengen boeren en consumenten met elkaar in verbinding", stelt Sjarel Buysschaert. "Met Lokaal Boetiek doen we hetzelfde voor mensen die met een ambacht bezig zijn. Voor de organisatie slaan we de handen in elkaar met Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van de zussen Yanne, Mira en Lize Feryn.





"Een 50-tal makers is present op Lokaal Boetiek: van juwelenontwerpers en lederbewerkers tot keramisten, kledijontwerpers en grafisch vormgevers." (DRD)