Mady en Eddy openen bistro Décasteur 14 april 2018

Mady Vervelghe (57) en Eddy Declerck (58) hebben bistro Décasteur geopend in Ooigem. 17 jaar baatten ze binnenspeeltuin De Toverfluit in Deerlijk uit, maar eind vorig jaar lieten ze de zaak over. "We waren toe aan iets nieuws", zegt Mady. "De Toverfluit is een grote zaak, waar we tot 320 mensen konden ontvangen. Nu wilden we liever iets kleinschaliger. Of we niet wat oud zijn om nog met een nieuwe zaak te starten? We zijn zeker van plan om nog een jaar of zes te werken, en dan doe je beter iets waar je zin in hebt, niet? En als het zover is, kunnen we de zaak dan ook weer overlaten." De Décasteur is gehuisvest in het pand waar vroeger de oom van Eddy, Gilbert Casteur, kostuums op maat verkocht. Bij het inrichten van de zaak liet het koppel zich door deze geschiedenis inspireren. (JME)