Maand rijverbod na Deerlijk Koerse 12 juni 2018

02u43 0

Een uitstapje naar Deerlijkse Koerse bezorgde een automobiliste gisteren voor de politierechtbank een kater. Toen S.V. met een vriend vertrok, bleek ze meer dan twee promille alcohol in het bloed te hebben. De politie hield haar tegen, liet haar in het zakje blazen en trok meteen het rijbewijs voor vijftien dagen in. De politierechter deed er nog eens vijftien dagen rijverbod en een boete van 1.000 euro bovenop. "Ik voerde een vriend gewoon tot aan zijn geparkeerde wagen aan de oprit van de E17", klonk het verontschuldigend.





(LSI)