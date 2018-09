Luk Schelfhout doet het alleen met Durf! 05 september 2018

Net als tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen dingt Sint-Lodewijknaar Luk Schelfhout (61) ook in 2018 met de eenmanspartij Durf! naar de gunst van de kiezer.





"Durf! is een eenmanslijst. Ik ben niet tevreden met de huidige beleidsvoering", stelt Luk Schelfhout. Hij verwijt het huidige bestuur vooral een gebrek aan toekomstvisie. "Maar ook de te zwakke oppositie stoort mij", gaat hij verder. "Verschillende thema's liggen me na aan het hart. Toegankelijkheid en veiligheid bijvoorbeeld. Bij de huidige CD&V-meerderheid zijn dit geen prioriteiten, vind ik. Zowat alle voetpaden zijn smaller dan de norm. Je zal maar rolstoelpatiënt zijn of met een rollator rijden." Daarnaast is Luk een grote voorstander van een fusie met Anzegem. "De gemeente heeft goed ontwikkelde industrieterreinen en investeerde de voorbije jaren flink in zijn dorpskernen. We zouden er wel bij varen. De schuldovername van 500 euro per inwoner zou de nieuwe gemeente 13 miljoen euro opleveren."





Net als in 2012 is zoon Bert lijsttrekker voor Open Vld. "Ik ben een echte liberaal, mijn vader eerder een nationalist," reageert Bert Schelfhout. "We respecteren elkaars mening. Er is meer dan politiek alleen. Zo is onze familiale band erg belangrijk." (DRD)