Louis is preses van Moeder Deerlijkse 02u44 0

Louis Vanderbeken (21) is de nieuwe preses van studentenclub Moeder Deerlijkse. Hij is vierdejaarsstudent Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven.





Hij wordt in het presidium geassisteerd door Thomas Bulckaert, Angelo Pappijn, Henri Delodder, Sotiris Dhondt en Guillaume De Waele.





"Ik ben al drie jaar lid en wilde mij heel graag engageren. We gaan er met onze groep een tof jaar van maken", stelt Louis. "Moeder Deerlijkse telt momenteel zeventien leden. We komen twee keer per maand samen voor allerlei activiteiten: kroegentocht, cantus... Er staan ook enkele grotere evenementen op het programma. Er is ons jaarlijks galabal en in 2018 maken we ons ook op voor de tweede uitgave van de ludieke dorpelingenkoers Deerlijk Koerse. Dat moet weer een hoogdag worden in Deerlijk." (DRD)