Lokaal heeft nu ook zijn eigen biertje 23 november 2018

Lokaalmarkt, de succesvolle wekelijkse boerenmarkt met bar kinderatelier in Deerlijk, heeft met Saison Lokaal nu ook zijn eigen bier. "Voor de productie werkten we samen met hoppeboer Bart Boeraeve uit Poperinge", verduidelijkt Sjarel Buysschaert (rechts). Saison Lokaal is een blond bier met een alcoholpercentage van 5,5 procent en aroma's van fruit, graan en bloemen. Het is tijdens de wekelijkse markt te koop in de bar of per bak. Lokaalmarkt Deerlijk vindt telkens plaats van 15 tot 20 uur in Uzien, De Cassinastraat 8.





(DRD)