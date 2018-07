Lijst van N-VA is compleet 25 juli 2018

Met Els Vanassche en Veerle Derammelaere is de lijst van N-VA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen compleet. De volgorde ligt wel nog niet vast.





Els Vanassche (47), gehuwd met Tony Vandenabeele en mama van drie kinderen, staat in het kleuteronderwijs in Deerlijk. Haar vrije tijd gaat naar haar gezin, hun bezigheden en sport en engageert zich ook in de straat waar ze woont. Zij is geïnteresseerd in onderwijs, burgerparticipatie, wijkwerking en inzet tegen de verzuring in de maatschappij.





Veerle Derammelaere (54) is getrouwd met Nico Ornelis, mama van twee kinderen en oma van vier kleinkinderen. Zij is de oprichtster van en stuwende kracht achter de Fibroveerke, de vzw ter ondersteuning van CVS- en fibromyalgiepatiënten.





Dat Dirk Demeurie (60) de lijst trekt, ligt al een tijdje vast. Na hem volgen Mieke Ottevaere, Heinz Helewaut, Sophie Mespreuve en Frieda Dejager. Filip Terryn is lijstduwer. De andere namen zijn Robbe Cognie, Pauline Defever, Floris Vandewalle, Nele Goemaere, Youri Putman, Stijn Vanhoorelbeke, Henk Arnout, Geert Parmentier, Brecht Vanpoucke, David Lingier, Rita Joseph, Chantal Depaemelaere en Myriam Reynaert.





(DRD)