Lieven Opsomer is teamlid van De Wijngaard 07 november 2018

Lieven Opsomer werd aangesteld als teamlid van de pastorale eenheid De Wijngaard. De 53-jarige Sint-Lodewijknaar woont in de Molenstraat en kent zijn gemeente in vele facetten. Hij volgde de Latijn-Griekse humaniora bij de paters Oblaten in Waregem en werd daarna industrieel ingenieur biochemie. Hij is sterk verbonden met de KLJ en de landelijke gilde. Nu engageert hij zich in een ploeg van zeven die de vroegere parochies als één geheel leidt en behartigt in het pastorale eenheid De Wijngaard.





(DRD)