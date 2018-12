Liedjes meebrullen in Uzien tijdens ‘Allez, chantez’ Joyce Mesdag

20 december 2018

Vzw Uzien organiseert zaterdag ‘Allez, Chantez!’ in de boogloods Uzien in Deerlijk. Allez, Chantez is een concept waarbij enkele muzikanten op een podium Vlaamse schlagers, Franse chansons en Engelse klassiekers brengen die het publiek, dankzij uitgedeelde liedjesteksten, uit volle borst meezingen. “We hoorden dat de mensen van ‘Allez, Chantez!’ op zoek waren naar een locatie waar ze voor het goede doel konden optreden”, zegt Francis Deknudt, een van de enthousiastelingen die regelmatig activiteiten op poten zetten in Uzien. “Het geld dat ze krijgen om op te treden, schenken ze in het kader van de Warmste Week aan de Genereuzen, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Wij hebben ons meteen aangeboden als kandidaat.” De inkom is gratis. “Het start om 20.30 uur. De opbrengst van de drankenverkoop gaat ook naar het goede doel. Iedereen is welkom.”