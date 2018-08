Landelijke beweging beleeft Open Hoevefeest 02 augustus 2018

De Landelijke Gilde (LG) en haar zusterverenigingen KVLV en KLJ organiseren op zondag 5 augustus hun jaarlijkse Open Hoevefeest in het Knokboshof aan de Tapuitstraat.





"Het Open Hoevefeest is een klassieker in ons jaarprogramma," vertelt voorzitter Lieven Opsomer. "Het is een van de weinige momenten waarop mensen uit de agrarische sector elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten. Zondagmiddag 5 augustus is het weer zo ver. We zijn voor de derde keer te gast in het Knokboshof van Filip Deprez aan de Tapuitstraat. Na de hoevemis, die wordt opgeluisterd door Egide Vandommele, heffen we het aperitiefglas en staat een beenhamfestijn op het programma. In de namiddag is er ijs, koffie met gebak en kan er een boompje gekaart worden."





Info: Lieven Opsomer, 0497/25.83.89. (DRD)