Ladderzat met 15 km/uur over snelweg

Een rijverbod van een maand en een boete van 1.600 euro. Dat heeft Jonathan M. uit Heestert van de politierechter in Kortrijk gekregen. Om z'n rijbewijs op termijn terug te krijgen, moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Een jaar geleden zwalpte de 27-jarige man 's nachts met zijn auto over de E17 in Deerlijk. Hij reed bovendien op een bepaald moment zelfs amper 15 kilometer per uur. Toen hij plots bleef uitwijken naar links, belandde een andere automobilist ei zo na tegen de midderberm. Uiteindelijk zette M. zich op de pechstrook. Een test leerde dat er in zijn bloed bijna 2 pro mille alcohol zat. "Ik had veel gewerkt, zoals altijd, en was moe", zei hij verontschuldigend tegen de rechter. "Om wakker te blijven, had ik iets genomen." De rechter kon er niet mee lachen en merkte op dat de man eerder al veroordeeld was voor rijden onder invloed van alcohol. Naast het rijverbod kost zijn stunt aan Jonathan M. ook een flinke duit. De geldboete, aangevuld met de gerechtskosten en enkele speciale bijdrages, doen de rekening oplopen tot bijna 2.000 euro. (VHS)