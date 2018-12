Laatste oud-strijder van Deerlijk overleden Joyce Mesdag

27 december 2018

Voormalig schepen Paul Benoit, de laatste oud-strijder van Deerlijk, is begin deze week overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij zou binnenkort 98 jaar worden. Hij startte zijn carrière als vlasser, in het voetspoor van zijn vader. Eind jaren ’60 stapte hij over naar de textielindustrie. Hij maakte de laatste herdenking van de wapenstilstand nog mee, als de laatste oud-strijder in de gemeente. Paul was zes jaar schepen van Openbare Werken van 1982 tot 1988, in de periode dat Roger Terryn burgemeester was. Hij was ook medestichter van het plaatselijke brandweerkorps, waar hij van 1972 tot 1981 bevelhebber was. Paul was getrouwd met Agnes De Brabandere, die al een tijdje overleden was. Samen kregen ze vier kinderen. Een van die kinderen is Yves, die overal in Vlaanderen gekend staat als de bezieler van het Kinderkankerfonds. De uitvaart vindt plaats op donderdag 3 januari om 10.30 uur in de Sint-Columbakerk van zijn Deerlijk.