La Nuit d'Ambiance in 't Heem 09 november 2018

02u25 1

De leiding van Chiro Sellewie organiseert op zaterdag 10 november de jaarlijkse leidingsfuif La Nuit d'Ambiance in 't Heem in Sint-Lodewijk.





"We starten om 21 uur", verduidelijken de organisatoren. "DJ Benny-J, Kestified, Proudmich en Audiowave verzorgen de muziek. Onze cocktailbar is de place to be als je 18 jaar of ouder bent. Hou je niet van cocktails, dan kan je terecht in onze gezellige ginbar. En gaat de liefde eerder door de maag, dan staan onze hamburgermannen weer klaar met allerlei lekkers. Dit jaar brengen we voor de eerste keer partysnacks mee om de nachtelijke honger van de fuifbeesten te stillen." De toegang bedraagt 4 euro in voorverkoop, 5 euro de avond zelf.





(DRD)