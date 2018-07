KWB en Femma feesten in Banhout 06 juli 2018

KWB Sellewie en Femma Sellewie slaan dit weekend de handen in elkaar voor de organisatie van de jaarlijkse Banhoutfeesten. Muziek en ontmoeting staan daarbij centraal.





"Net als voorgaande jaren zijn we weer te gast in het schitterende Banhoutdomein van de familie de Beaufort in Heestert, op de grens met Sint-Lodewijk," verduidelijkt Wim Bulckaen. "Ook dit keer brengen we een gezinsvriendelijk en familiaal concept. Bij goed weer pakken we op zaterdag 7 juli met de pop-up bar Banhout uit. Vanaf 19 uur staan sfeer en gezelligheid centraal in dit initiatief dat in goede banen wordt geleid door JOLS (Jong-Oud-Leiding Sellewie). De opbrengst wordt geschonken aan de scholen voor buitengewoon lager onderwijs De Sam en De Kim."





"Zondagmiddag 8 juli starten we om 11 uur met een aperitiefconcert dat wordt opgeluisterd door De Ware Vrienden. Daarna kan er worden aangeschoven voor de barbecue. Er is doorlopend kinderanimatie en om 15.30 uur is een optreden voorzien van Sons of Racketeers. Deze groep brengt een mix van traditionele Keltische volksliederen en folkrock."





Info: www.kwbsellewie.be.





(DRD)