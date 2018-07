KSA beleeft Heemfeesten 05 juli 2018

De bloeiende KSA-afdeling beleeft het komende weekend de jaarlijkse Heemfeesten. Het kinderspeeldorp en de muzikale optredens zijn de uitschieters.





De KSA stelt het opperbest. Het ledenaantal blijft op peil en er is een actieve werking. De Heemfeesten zijn de grote melkkoe van de KSA. Drie dagen lang staan allerlei activiteiten voor groot en klein op het programma in en om het heem Den Osse in de Vichtestraat.





De Heemfeesten gaan morgen om 20 uur van start met de zesde quiz van de oud-leiding van KSA. Zaterdag 7 juli staat een minivoetbaltornooi op het programma. Het kinderdorp met allerlei animatie gaat om 13 uur open. 's Avonds staat een 'Onder de blote mane-fuif' op het programma.





Zondagmiddag 8 juli kan men na het aperitief aanschuiven voor een barbecue. In de namiddag staan de finales van minivoetbaltornooi op het programma. Er wordt afgesloten met optredens van zangeres Dick Presley en Royalty Busters.





Info: 0496/44.45.51. (DRD)