Kinderopvang De Braamrakkertjes opent op voormalige site zwembad Joyce Mesdag

04 maart 2019

15u36 0

Het nieuwe kinderdagverblijf De Braamrakkertjes in Deerlijk, dat op de locatie van het oude Gaverbad in Deerlijk werd gerealiseerd, is sinds vandaag officieel in gebruik. Het kinderdagverblijf is een initiatief van Kinderopvang H. Hart Kortrijk, dat nu al verschillende kinderopvanginitiatieven aanbiedt in de regio Zuid-Westvlaanderen. Het nieuwe kinderdagverblijf vervangt het oude verblijf in de Schragenstraat. In de kinderopvang zullen 44 kinderen tussen 0 en 3 jaar opgevangen kunnen worden. Hetzelfde aantal als nu, maar in de toekomst kan dat aantal nog groter worden. “De moderne en ruime inrichting biedt veel bewegingsvrijheid en is voorzien van uitdagende spelmaterialen”, zegt Wino Baeckelandt, algemeen directeur van zorggroep Heilig Hart. “De leefgroepen zijn uitgerust met een aangepaste keuken, twee aangrenzende slaapkamers, een berging, een afzonderlijke badkamer en een veilige tuin. Dit voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Elke werkdag tussen 7u en 19u zal er opvang worden voorzien. Een enthousiast team van gediplomeerde kinderbegeleiders verwelkomen dagelijks de kinderen in een warme en huiselijke sfeer.” Kinderopvang H. Hart Kortrijk investeerde 1,2 miljoen euro, de helft daarvan zijn subsidies.