Kiezen voor techniek

In samenwerking met verschillende organisaties wordt vanaf woensdag 17 januari weer een Techniekacademie opgestart voor jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar. Het project omvat elf praktische workshops en een bedrijfsbezoek.





"We richten ons heel specifiek tot vijfde- en zesdeklassers die creatief zijn, die het een uitdaging vinden om de wereld te verbeteren en mensen te helpen en bij wie het kriebelt om te experimenteren en ideeën in de praktijk te brengen. Er wordt gewerkt rond chemie, mechanica, elektriciteit, hout, elektronica, informatica en robotica."





De volledige reeks bestaat uit elf workshops en één bedrijfsbezoek op woensdagmiddag. Er zijn twee reeksen van maximaal 20 deelnemers voorzien: ofwel van 13.30 uur tot 15.30 uur ofwel van 16 tot 18 uur. De workshops vinden plaats in het buurthuis De Statie. Snel inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt."





Info: www.techniekacademie-deerlijk.be. (DRD)