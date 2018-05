Keukenbrand nadat vuur in dampkap slaat 23 mei 2018

In een woning langs de Kapelstraat in Deerlijk is gisterenmiddag omstreeks 14 uur een brand in de keuken ontstaan. Het vuur sloeg over in de dampkap. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen blussen. De keuken zelf en de dampkap liepen wel grote schade op. Niemand raakte gewond.





(AHK)