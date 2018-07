Keuken d'Iefte wordt vernieuwd 31 juli 2018

Een van de keukens van het ontmoetingscentrum d'Iefte zal vernieuwd worden.





Er is bijna 24.000 euro voorzien voor deze realisatie. Bert Schelfhout (Open Vld) vindt het een vreemde aanpak. "De gemeente heeft plannen om d'Iefte in de toekomst grondig te vernieuwen. Nu gaat men toch een van de keukens vernieuwen. Dit getuigt van ene kortzichtige visie als er later een ingrijpende renovatie gepland is." Schepen De Donder repliceert dat dit getuigt van beheer als een goede huisvader. (DRD)