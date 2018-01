Kerstbomen in de fik voor het Bokkeslot 02u25 0

De Piepjonge Gezinsbond van Deerlijk pakt op zaterdag 13 januari met een kerstboomverbranding uit in de kinderboerderij Bokkeslot aan de Tapuitstraat.





"We starten om 16 uur met deze gezinsvriendelijke activiteit", verduidelijkt Kurt Deleersnyder. Er is van alles te beleven en een hapje en een drankje ontbreken niet. De kerstbomen kunnen van 10.30 uur en 11.30 uur worden afgegeven aan OC d'Iefte en aan de kerk in Sint-Lodewijk. Je kan je ze ook vanaf 14 uur binnenbrengen in het Bokkeslot. De opbrengst gaat naar de kinderboerderij. (DRD)