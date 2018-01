Kerkhof Sint-Lodewijk krijgt nieuw kleedje 02u50 0 Foto Rik Devos Burgemeester Claude Croes op het kerkhof in Sint-Lodewijk, dat straks wordt verfraaid. Deerlijk De inwoners van Sint-Lodewijk reageren positief op het nieuwe voorstel voor de herinrichting van het kerkhof aan de Kerkstraat. Een eerste plan werd eerder afgeketst, omdat het te drastisch was en er veel graven moesten verlegd worden.

Het gemeentebestuur wil al enkele jaren werk maken van de herinrichting van het kerkhof in Sint-Lodewijk. "De begraafplaats ligt er niet zo fraai bij" ,verduidelijkt burgemeester Claude Croes (CD&V). "Er vallen heel wat open plaatsen te bespeuren. Een opwaardering is nodig: enerzijds verfraaien en anderzijds de toegankelijkheid verbeteren." Het eerste voorstel kwam er twee jaar geleden al. Nu ligt een nieuwe versie klaar. "De belangrijkste wijziging in dat voorstel is dat we zijn afgestapt van de twee zijgangen. Er komt één centrale gang in het midden in de plaats. Daardoor moesten heel wat graven verlegd worden en dat stuitte op kritiek van de Sint-Lodewijknaren."





Architect Andy Malengier uit Zonnebeke heeft nu een nieuw plan uitgetekend. De twee zijgangen blijven behouden en daardoor moet er geen enkel graf verlegd worden. Er komen verscheidene groenelementen bij, maar wel op voldoende afstand van de graven. De grootste wijziging komt achteraan het kerkhof waar het columbarium verdwijnt en plaats maakt voor een open afscheidsruimte met een luifel. Er wordt afgestapt van één centraal columbarium. Het worden allemaal kubussen die zullen verspreid worden over de volledige begraafplaats." (DRD)