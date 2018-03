Kerekewere! bruist van creativiteit 30 maart 2018

Tijdens de komende paasvakantie kan de jongste generatie weer op het Gaverdomein terecht voor aangepaste vakantiewerking. De monitoren van Kerekewere! staan paraat om alle kinderen een fijne vakantie te bezorgen. "Er is speelpleinwerking vanaf dinsdag 3 tot en met vrijdag 13 april", verduidelijkt sportpromotor Annelies Borry. "Er zijn vier activiteiten per dag. Voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs zijn er aparte activiteiten. De kinderen kunnen ook vrij spelen op het speelplein, uiteraard onder begeleiding van monitoren. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar tot 15 jaar zijn welkom. De activiteiten vinden plaats van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf 7.30 uur, over de middag en tot 17.30 uur. Je betaalt 6 euro per dag. Er is korting vanaf het tweede kind."





Meer info bij de jeugddienst, op het nummer 056/77.44.32 of bij de sportdienst, op 056/77.73.19.





(DRD)