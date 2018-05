Katleen Vandenbulcke neemt afscheid van gemeentehuis 16 mei 2018

02u32 0

Katleen Vandenbulcke, secretaresse van de gemeente Deerlijk, ging na 41 jaar trouwe dienst met pensioen. Tijdens haar laatste werkdag werd ze verrast door haar collega's. Samen met de familie werd geklonken op een mooie professionele carrière.





Katleen Vandenbulcke (60) beheerde de jongste vijftien jaar ook de agenda en administratie van burgemeester Claude Croes. Tijdens de afscheidsreceptie in het gemeentehuis zette hij de belangrijkste kenmerken van 'zijn' secretaresse op een rijtje: discretie, wederzijds respect, stiptheid en zin voor vernieuwing.





"Je hebt een enorme evolutie meegemaakt van toen je in 1977 werd aangesteld als tijdelijke klerk op proef tot in 2018. Je presteerde als een echte managementassistente", stelde Claude Croes.





(DRD)