Karen Feys start eerlijke online supermarkt 19 januari 2018

02u34 0 Deerlijk Karen Feys (39), afkomstig uit Deerlijk maar uitgeweken naar Antwerpen, pakt uit met de online winkel Localicious. Het is een soort van minisupermarkt die aan huis levert, met enkel maar lokale en seizoensgebonden producten.

Karen verliet Deerlijk 17 jaar geleden, om een internationale danscarrière na te streven in het buitenland.





Nadat ze zelf wat minder actief was op de planken, werd ze artiestenmanager voor anderen, onder meer in Letland, Rusland en Londen. Het was de bekende choreograaf Cherkaoui die haar vroeg een gezelschap te starten in Antwerpen, en zo kwam ze opnieuw in ons land terecht. "Dat liep heel goed", vertelt Karen. "Maar ik speelde al heel lang met het 'Localicious'-idee. Vorige zomer heb ik besloten dat het niet meer bij dromen mocht blijven. Ik heb mijn job opgezegd om eindelijk de sprong te wagen."





Seizoensgebonden

Op de Localicious-webshop vind je heel uiteenlopende producten, van vlees, vis, groenten en fruit, tot brood, granen, drank, zuivel en cosmeticaproducten. "Enkel producten die bij ons gemaakt of geteeld worden", legt Karen uit. "Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld géén ananas, citroenen en avocado vindt bij ons, en witloof en frambozen enkel maar tijdens het seizoen waarin ze normaal kunnen groeien."





Karen wil op die manier onze ecologische voetafdruk verkleinen. "En ik wil mensen ook bewuster maken van wat ze eten. Als ze bij Localicious kopen, hoeft hun koopwaar geen grote afstand af te leggen en krijgt de kleine producent een eerlijke prijs voor zijn product." Karen bezoekt alle leveranciers voor Localicious persoonlijk. "Want ik wil ook de beste kwaliteit kunnen aanbieden. Witloof smaakt gewoon beter als je het eet in het seizoen. Variatie is er alvast genoeg. Het is een ideale gelegenheid om vergeten groenten bijvoorbeeld, opnieuw te ontdekken."





De producten die voor 22u 's avonds worden besteld, worden de dag erna aan huis geleverd, voor 4,5 euro. Meer info op https://localicious.be/winkel/ (JME)