Jongeren krijgen weer een jeugdhuis 24 maart 2018

Goed nieuws voor de Deerlijkse jongeren want vanaf juni krijgen ze weer een jeugdhuis. Het wordt ondergebracht in het voormalige lokaal van duikersclub Stringrays aan de Harelbekestraat in het centrum van de gemeente.





"De plaatselijke jeugd is al vele jaren vragende partij voor een jeugdhuis," verduidelijkt schepen van Jeugd Carl De Donder. "Het vroegere jeugdhuis 't AxieDent sloot tien jaar geleden de deuren en echte jeugdcafés zijn er al geruime tijd niet meer. De nood aan een eigen ontmoetingsplaats bleef al die jaren bestaan. Vanuit die optiek en als alternatief voor een volwaardig jeugdhuis is in september 2016 het jeugdwerkinitiatief De Caravanne opgestart. Het pop-up jeugdhuis op de site van het oude zwembad was een succes. We zijn blij dat we nu een geschikte locatie hebben gevonden voor een blijvend jeugdhuis." (DRD)