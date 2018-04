Jongeren knallen tegen huis, maar willen vluchten 30 april 2018

In het doodlopende stuk van de Engelstraat in Deerlijk is gistermorgen om kwart voor zeven een bizar ongeval gebeurd. Een Audi met vier jonge mensen aan boord knalde er tegen de gevel van een huis. Bewoonster Sabine B. was op dat moment al wakker, maar lag nog in bed. "Ik hoorde een auto afkomen die duidelijk met hoge snelheid reed", vertelt de vrouw. "Het flitste door mijn hoofd: 'als die niet op tijd remmen, zullen ze tegen mijn huis rijden'. Een seconde later was het van dat." De vrouw repte zich naar buiten en zag hoe de vier inzittenden intussen waren uitgestapt - geen van hen raakte gewond - en met vereende krachten probeerden het voertuig weer op de baan te trekken. "Ze waren kennelijk van plan om weer weg te rijden, maar ik was furieus. Vol adrenaline riep ik hen toe dat ze moesten blijven. Een van hen vroeg uitdrukkelijk om de politie niet te bellen. Zijn vader, die renovaties uitvoert, zal de schade wel komen herstellen, zei hij. Maar dat was voor mij geen optie." De politie was snel ter plaatse. Naar verluidt waren er eerder 's morgens al meldingen binnengelopen over de bewuste wagen. "Ze waren aan het joyriden", zegt Sabine B., "en de politie was al op zoek naar hen." Aan de buitenkant is niet zo veel schade op te merken aan haar woning, binnen des te meer. "Het metselwerk onder een van mijn ramen is helemaal weggedrukt, net als de radiator. Dat zal niet in één, twee, drie hersteld zijn", vreest de vrouw. (VHS)