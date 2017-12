Jeugdfanfare neemt muzikaal afscheid van 2017 02u37 0

Het Jeugdorkest van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia pakt op vrijdag 29 december om 19 uur met een Silvesterconcert uit in buurthuis De Wieke. Het programma vermeldt brede, toegankelijke muziek. "We blijven veel belang hechten aan de opleiding en begeleiding van de jongeren," stelt dirigent Wouter Deprez. " We proberen het muzikale peil van deze jongerenformatie hoog te houden. Zaterdag kan je ons jonge groep aan het werk horen. We concerteren samen met de klas samenspel van de stedelijke academie voor muziek en woord Peter Benoit uit Harelbeke." De deelname in de kosten, glaasje cava of biertje en kaasproevertjes inbegrepen, bedraagt 10 euro. Jonger dan 12 jaar geraak je gratis binnen. (DRD)