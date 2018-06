Jérémie lanceert eerste signle 'Jij' 20 juni 2018

Jérémie Vrielynck lanceerde via diverse sociale kanalen zijn allereerste zelfgeschreven single 'Jij'. Jérémie is pas 18, maar hij kan al een palmares voorleggen waar veel leeftijdsgenoten jaloers op zijn. Zo speelde hij al mee in de musicals '14-'18, 'Kadanza' (Ketnet), 'Muerto' en 'Oliver Twist'. Vorig jaar nam hij deel aan The Voice van Vlaanderen. Nu focust hij zich op een carrière als zanger. 'Jij' is zijn eerste single. "Het nummer gaat over je weg zoeken in het leven. Zowel de tekst als het arrangement heb ik samen geschreven met producer Bart Claus. Het lied is in eigen beheer uitgebracht. Op jonge leeftijd is het niet gemakkelijk om een platenfirma te vinden. Misschien komt er toch plots een platenfirma die het ziet zitten om met mij in zee te gaan."





(DRD)