Jeanine en Eric zijn petanquekampioen 23 januari 2018

In de Gaverhal werd hulde gebracht aan de winnaars van het voorbije petanqueseizoen. Bij de mannen werd Eric Devlaminck kampioen. Hij deelt het podium met Giuseppe Berrittella en Francesco Ascona. Bij de vrouwen ging de trofee naar Jeanine Tack (die niet aanwezig kon zijn). Maria Blomme en Rita Van Colenberghe eindigden respectievelijk tweede en derde.





Wie zin heeft in een partijtje petanquen, is elke maandag van 14 uur tot 16.30 uur welkom in de sporthal van Deerlijk. Tijdens de winter wordt op kunstgras gespeeld, tijdens de lente- en zomermaanden gebeurt dat buiten. Info: Sportdienst Deerlijk, 056/77.73.19 of promotie@deerlijk.be.





(DRD)