IVC naar piramide aan E17 07 april 2018

Specialist in luxevinyltegels IVC verhuist deels naar de piramide langs de E17. Het opvallende pand stond al jaren leeg na het vertrek van farmabedrijf Arseus. IVC huisvest onder meer de marketingdiensten en het designpersoneel in de piramide. De productie blijft in de Nijverheidslaan in Avelgem, waar IVC Group de grootste fabriek van luxevinylvloeren in de wereld heeft. De fabriek, drie voetbalvelden groot, stelt 200 mensen extra tewerk. IVC heeft dit jaar de ambitie om wereldmarktleider te worden in de snelgroeiende markt van luxevinyltegels en -planken. IVC is goed voor 1.500 medewerkers en zes productieafdelingen in België, Luxemburg en de USA. (LPS)