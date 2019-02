IT-bedrijf opent ‘Experience Center’ waar ondernemer technologische snufjes kan uittesten Joyce Mesdag

25 februari 2019

18u06 0 Deerlijk IT-bedrijf ConXioN uit Deerlijk opent samen met Microsoft een ‘Experience Center’ in Waregem. In die vestiging zullen ondernemers de nieuwste technologische snufjes op een toegankelijke manier kunnen uitproberen, van een virtual reality-bril tot een 3D-printer. “En samen met hen kijken we hoe ze de nieuwste digitale toepassingen kunnen inzetten in hun eigen bedrijf.”

ConXion werd 22 jaar geleden opgericht. Het Deerlijkse bedrijf telt intussen een 70-tal medewerkers. “Voor veel ondernemers is IT een vrij onbekende wereld”, vertelt CEO Chris Debyser. “Ze beschouwen IT als iets noodzakelijks om hun bedrijf te doen draaien, maar meer ook niet. Nochtans kan IT zoveel méér betekenen. Wie de laatste technologische snufjes kan inzetten in zijn eigen bedrijf, heeft een aanzienlijk concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die het niet doen. Wij helpen hen op de goeie weg.”

Een bril waarmee je in een virtuele wereld terechtkomt, sensoren die van alles en nog wat kunnen meten, slimme camera’s die gezichten kunnen analyseren,… Voor wie geen affiniteit heeft met de digitale wereld, vormen die nieuwste snufjes vooral een ‘ver van mijn bed’-show. “Daarom openen we samen met computertechnologiebedrijven Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc en Cisco het ‘ConXioN Experience Center’ . In die hoogtechnologische digitale en interactieve omgeving geven we ondernemers de kans om al die nieuwe toepassingen uit te testen, én zoeken we samen met hen hoe ze die kunnen inzetten om hun bedrijf digitaal te versterken.”

Je kan er onder meer een virtual reality-bril uittesten. “Een immomakelaar kan zo’n toepassing gebruiken om geïnteresseerden de panden mee te tonen die hij verkoopt, een architect of interieurarchitect kan zijn klanten de ontwerpen tonen die hij heeft gemaakt, enz.”

Chris Debyser demonstreert er onder meer hoe slimme camera’s gezichten van mensen kunnen analyseren. “Ze kunnen onder meer leeftijden bepalen, bepalen of het om een man of vrouw gaat, en emoties aflezen”, legt Kevin Couvreur van ConXioN uit. “Dat levert enorm veel data op die nuttig kunnen zijn voor jouw bedrijf. Een retailer bijvoorbeeld kan op die manier te weten komen welke groep mensen zijn zaak vooral bezoekt, om zijn strategie daar beter op aan te kunnen passen.”

Bij een toepassing voor de tuinbouw even verderop toont Kevin Couvreur hoe sensoren alle omstandigheden in een serre kunnen registreren. “Op die manier mensen veel korter op de bal spelen. Terwijl ze zich vroeger elke dag naar de serre moesten verplaatsen om te checken of het er warm en vochtig genoeg was, kunnen ze dat nu bij wijze van spreken vanuit hun zetel, en veel sneller de temperatuur en vochtigheidsgraad aanpassen, mocht dat nodig zijn. Je kan gelijkaardige systemen ook gemakkelijk gebruiken in de zwembadsector, om in de gaten te houden of het chloorgehalte van je water op peil blijft, bijvoorbeeld. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

ConXion wil elk jaar 200 bedrijven naar hun Experience Center lokken.