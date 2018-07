Internationale erkenning voor Balletschool Raymonda 26 juli 2018

De Balletschool Raymonda behaalde tijdens het New Prague Dance Festival de 'Grand Prix'. "Dat is een overall prijs, de hoogste erkenning voor een school", blikt Wendy Demeyere terug. "Tijdens dit internationaal dansfestival in de Tsjechische hoofdstad Praag waren er onder meer deelnemers uit Zuid-Afrika, USA, Australia, Singapore en Panama. Het is de eerste keer in het 22-jarige bestaan van dit evenement dat een Belgische school de hoofdprijs in de wacht sleept. We zijn uiteraard heel fier op deze onderscheiding. Het is voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg verder te werken."





De dynamische Balletschool Raymonda is goed voor 300 dansers en heeft sinds september van vorig jaar zijn thuishaven in een nieuwe accommodatie in het fabriekspand Deknudt Decora aan de De Cassinastraat.











(DRD)