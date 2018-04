Inbrekers stelen kraslotjes en snoep uit Chirolokaal 16 april 2018

In de lokalen van Chiro Joeki, langs de Cardijnlaan, werd voor de tweede keer in twee jaar ingebroken. Dat werd vorige week woensdagochtend opgemerkt door enkele leidsters die kwamen studeren in het lokaal. De inbrekers sloegen met een grote steen een raam stuk om het gebouw binnen te dringen. Ook een toiletraampje moest eraan geloven. Het gebouw werd doorzocht, maar uiteindelijk verdwenen alleen maar twee kraslotjes en wat snoep. De waarde van de buit verzinkt in het niets bij de schade die werd aangericht. Het zal zowat 1.000 euro kosten om alles te herstellen. (VHS)