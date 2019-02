Inbrekers en brandstofdieven opgepakt LSI

18 februari 2019

12u29

Bron: LSI 0 Deerlijk In Deerlijk zijn zowel afgelopen vrijdagnacht als zaterdagnacht dieven opgepakt.

Vrijdagnacht hadden dieven het gemunt op bestelwagens met werkmateriaal. Getuigen stelden een inbraak in de Nieuwstraat vast en konden een beschrijving van het voertuig aan de politie doorgeven. Even later dook dat voertuig op in de Schoolstraat. Ook daar hadden ze al de ruit van een bestelwagen ingeslagen. Een politiepatrouille kon het vluchtend voertuig tot stilstand brengen. Twee zigeuners van Bulgaarse afkomst werden opgepakt.

Zaterdag rond middernacht werden vier Franse brandstofdieven in de boeien geslagen. In de Schragenstraat in Deerlijk , vlakbij de N36, hevelden ze brandstof uit vrachtwagens over. Ze morsten daarbij ook grote hoeveelheden op het wegdek. De brandweer moest met absorberende korrels de weg reinigen. De vier bleken niet aan hun proefstuk toe, want onderzoek bracht aan het licht dat ze ook in Kortrijk al op twee plaatsen hadden toegeslagen. In totaal zouden ze 650 liter diesel gestolen hebben. Het viertal is in snelrecht gedagvaard en zal zich binnenkort voor de rechter in Kortrijk moeten verantwoorden.