In beslag genomen auto brengt Franse brandstofdief op proces, rest laat verstek

27 maart 2019

Slechts 1 van de 4 Franse brandstofdieven die in de nacht van 16 op 17 januari 2019 in Deerlijk geklist konden worden bij het stelen van brandstof uit een vrachtwagen daagde woensdag op voor het proces in Kortrijk. Jamal O. (36) uit Liévin was vooral begaan met de wagen van zijn nicht die in beslag was genomen. Wellicht ook de enige reden waarom hij wél en zijn kompanen niet de trip naar Kortrijk maakten. Dezelfde nacht van de diefstal in Deerlijk gingen ze ook in Kortrijk met 500 liter mazout uit een vrachtwagen aan de haal. Op 9 januari verdween nog eens 150 liter. Bij hun arrestatie in Deerlijk waren ze in het bezit van bidons, slangen, schroevendraaiers,… De openbare aanklager vorderde een celstraf van acht maanden. Jamal O. bekende zijn aandeel. Vonnis op 10 april. Dan krijgt hij ook te horen of het beslag op de wagen opgeheven zal worden. De nicht kon aantonen dat het voertuig haar eigendom was.